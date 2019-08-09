Nevşehir Ülkü Ocakları mehter kıyafetleri ile sokak sokak gezdi

Uyuşturucu maddelere ve bağımlılığına karşı başarılı mücadelesine devam ederken, aynı zamanda çevreye olan duyarlılığı artırmak için gençlerle etkinlikler düzenleyen Nevşehir Ülkü Ocakları, eğitimsel faaliyetlerine ve gençleri sporla geliştirme çalışmalarına hız veriyor.

Türk kültürüne sahip çıkmak, geleneklerimizi unutmamak için içerisinde yöresel kıyafetlerin, develerin ve 'Türk'ün kanadı' atların yer aldığı etkinlikte davul dövdürüp tellal çığırtan Nevşehir Ülkü Ocakları başkanı Ali Türker, "Gençliğimizin çağın bütün tehlikelerinden uzak durması için, sağlıkla yetişmesi için ve bazı unsurların unutturmaya çalıştığı değerlerimize sahip çıkması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlere "Ocağa giden genç madde bağımlısı olmaz, vatan haini asla olmaz. Ocağa giden genç çevreci olur, sahipli-sahipsiz tüm hayvanları korur, milletine her anlamda hayırlı birey olur. Siz de ocağımıza gelin, kültürümüze el ele sahip çıkıp ideal yarınlara birlikte ulaşalım" çağrısında bulunan Başkan Türker tüm halkı kültürü koruma konusunda hassasiyete davet etti.