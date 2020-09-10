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Nevşehir Valiliği, karantinadan kaçanları uyardı

Nevşehir Valiliği, koronavirüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayan vatandaşları uyardı.


Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada korona virüs ile mücadele kapsamında karantina sürecine uymayan vatandaşlar uyarılırken karantina sürecinin tamamlamadan evden çıkanların yurtlara yerleştirileceği ve masraflarının da kendilerinden kesileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit eden kişilerin, KYK yurtlarında karantina süresinin tamamlanması sağlanacak ve yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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