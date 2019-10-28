Nevşehir Valisi Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş mesajında, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 96 yılda necip milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin ve müteşebbis insan kaynağı ile milletlerarası alanda saygın bir konum kazanmıştır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi; tüm zorlukları aşmamızda bizlerin yol göstericisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü kutluyor, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.