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Nevşehir Valisi Aktaş, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp Kaymakamlığı tarafından 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası yazılmasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş minik çocuğa yazılan cezayı iptal etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Ürgüp Kaymakamlığı tarafından 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası yazılmasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş minik çocuğa yazılan cezayı iptal etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş altı ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin kapısı önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Yavuz Selim'e 3 bin 150 lira para cezası yazıldı. Yazılan bu para cezası karşısında şoka uğrayan aile durumu sosyal medyadan paylaştı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da Ürgüp'te 4 yaşındaki Yavuz Selim'e yazılan 3 bin 150 lira para cezasını iptal ederek, jandarma ekipleri ile minik Yavuz Selim'e Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler gönderdi.

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