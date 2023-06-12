Nevşehir Valisi Becel: “Bu yağışlar mevsim değişiminin bir göstergesi”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağışların bu hafta boyunca da devam edeceğini söyledi.

Son günlerde yağan yağmur ve sağanak yağışlar sonrasında Nevşehir'de üç ilçenin ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Tüm Türkiye'de etkili olan ancak İç Anadolu Bölgesinde 23 ili etkileyen yağışlar, mevsim değişmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Son günlerde özellikle üç ilçemizde hasar oluştu. Kozaklı, Acıgöl ve Avanos ilçemizde zarar oluştu. 5 ev ve tarım arazilerinde su baskınları yaşadık. Göreceli olarak diğer illere göre iyi durumdayız. Şu ana kadar ciddi bir zarar söz konusu değil. Zarar tespitleri AFAD tarafından yapılıyor. Tarım alanları ve tarımsal ürünler ile ilgili zararlarda Tarım Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Zarar gören çiftçilerimize ödemeleri de AFAD bütçesinden yapılacak" ifadelerini kullandı.

Becel, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları noktasında meteorolojik uyarılarda bulunuyor ve gerekli ikazlarımızı yapıyoruz. Bazı durumlar tedbir alınamayacak nitelikte olanlar, bazıları da tedbirle zararın azaltılabileceği sıkıntılar. Bu zararları azaltmak için tüm vatandaşlarımıza gerekli duyuruları yapıyoruz. Nevşehir ve civarı bu hafta da yağışlı geçecek. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz selin meydana getirdiği olumsuzlukları giderme noktasında sürekli çalışıyorlar” dedi.