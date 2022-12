Nevşehir Valisi Becel: “Dünyanın birçok yerinde yaşama hakkı ihlal ediliyor”

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü rehber edinmiş kadim bir kültürün temsilcileriyiz” dedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansı Konferans salonunda program düzenlendi. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşma yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel insana saygı göstermenin insan onurunu korumak, onun yaratılıştan gelen haklarını kullanmasını sağlamak, tarihimiz ve medeniyetimizin yüzyıllardır süregelen ortak değeri olduğunu belirtti. Vali Becel; “Anadolu medeniyetinin bağrından çıkmış, derin bir insan sevgisini ve hoşgörüyü yüceltmiş olan büyük Türk-İslam düşünürlerimizden Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevî gibi gönül insanları; sevgi, hoşgörü ve barışı terennüm etmiş, Anadolu ve dünyada barışın yayılması için uğraşmışlardır. 'Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim' diyen Yunus Emre'nin; 'Sevgi, acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve efkârı rahmete dönüştürür' diyen Mevlana'nın; 'Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur' diyen Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, dünden bugüne insan sevgisinin temelini oluşturmuştur” şeklinde konuştu. Bu gönül insanlarının hoşgörü, sevgi, saygı ve barış öğretileri, Anadolu'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesine bugün de etkili olmaya devam ettiğini söyleyen Vali Becel; “Bugün demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, ülkemizin ve milletimizin çağdaş dünya insanlarıyla bütünleşmesinin gereği olmasının yanı sıra, devletimizin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önem ve saygının da gereği olduğu unutulmamalıdır” şeklinde konuştu. Vali Becel; "74 yıl önce bugün ilan edilen Dünya İnsan Hakları Günü'nde yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen tüm dünyada iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Şeyh Edebali'nin; ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' düsturundan hareketle Devletimiz; insan haklarının ülkemizde, beyannamenin ruhuna uygun olarak en etkin şekilde hayata geçirilmesi hususunda hassasiyet göstermektedir” dedi. Dünya'nın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlalinin yaşandığının altını çizen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; “Yaşanan bu ihlale karşı ülke olarak tepkimizi göstermekten ve gereken adımları atmaktan da geri durmadık. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi´ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almamız ise bizdeki insanlık sevgisinin ne denli önemli olduğunun somut bir kanıtıdır. İnsan onurunu korumayı en temel değer olarak kabul eden devletimiz, insan hakları alanında atılan adımları her daim daha ileri götürmek yönünde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları' kutlama programı, şiir dinletisi, oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi.