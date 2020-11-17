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Nevşehir Valisi Becel, köy ziyaretlerine devam ediyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretlerine merkez ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek sürdürdü.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Vali Becel, Nevşehir merkez ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinlerken köylüler ile bir süre sohbet etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in köy ziyaretlerine AK Parti ve MHP İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti.


Vali Becel köy ziyaretleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Balcın, Alacaşar, Basansarnıç ve Çiftlik köylerini ziyaret etti.

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