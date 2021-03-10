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Nevşehir Valisi Becel, Miraç Kandili mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali İnci Sezer Becel Miraç Kandili dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Rahmet ve bereketin bol yaşandığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandiline erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Bu duygularla, Miraç Kandilimizin tüm Nevşehirli vatandaşlarımıza, ülkemize, İslam âlemine ve bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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