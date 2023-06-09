Nevşehir Valisi Becel, öğrencilere ‘Hayat Bilgisi' dersi verdi

Derinkuyu Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini Valilik Toplantı Salonunda ağırlayan Vali Becel, Hayat Bilgisi dersinin yerel yönetimler konusunu anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali İnci Sezer Becel, meslek hayatındaki deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Becel, öğrencilere isteklerini de sordu. Öğrencilerden biri katılacakları Ankara gezisinin yol parasını talep etti. Bu talep üzerine Vali Becel, “Sen onu dert etme, geziye odaklan” dedi. Bir başka öğrencinin “İşinizi severek mi yapıyorsunuz sorusuna” ise Vali Becel, “İşimi o kadar çok severek yapıyorum ki; 28 yıldır yapıyorum. Hatta mesleğe yeni başlamış gibi yapıyorum. Hiç kimsenin işini sevmeden yapmasını doğru bulmuyorum” şeklinde cevap verdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.