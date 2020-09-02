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Nevşehir Valisi Becel, Özkonak'ta şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde oturan şehit ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde oturan şehit ailesini ziyaret etti.


Nevşehir'de göreve başlamasıyla birlikte il genelinde şehit aileleri ziyaret eden Vali Becel, Özkonak Beldesinde bulunan ve 1998 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesinde panzer devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Halil Gün'ün ailesini ziyaret etti. Vali Becel şehit ailesi ile bir süre görüşürken devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e şehit ailesi ziyaretinde Avanos Kaymakamı Olgun Öner'de eşlik etti.

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