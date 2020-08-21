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Nevşehir Valisi Becel, şehit annesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1996 yılında Hakkari Çukurca’da teröristler ile girilen çatışma sonrasında şehit düşen Okay Arıkan’ın annesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1996 yılında Hakkari Çukurca'da teröristler ile girilen çatışma sonrasında şehit düşen Okay Arıkan'ın annesini ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de göreve başlamasıyla birlikte şehit ailelerini ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Becel son olarak 1996 yılında Hakkari Çukurca'da teröristlerle girilen çatışma sonrasında şehit düşen Okay Arıkan'ın annesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Becel, şehit aileleriyle her zaman beraber olmaya önem verdiklerini ifade ederek, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

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