Nevşehir Valisi Becel: “Spor organizasyonları Kapadokya'ya çok yakışıyor”

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları Nevşehir'de başladı.

Nevşehir'in ev sahipliğinde iki gün boyunca Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 2022-2023 Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları'na, 61 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Turnuvanın başlangıcı dolayısıyla düzenlenen açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Bahittin Yakın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, sporcular, hakemler ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'da düzenlenen spor müsabakalarının her geçen gün arttığını söyledi. Vali Becel, “Nevşehir sporun başkenti. Sahip olduğumuz fiziksel ve sosyal mekânların uluslar ve uluslararası organizasyonlar ile şenlenmesi, gelen sporcular ile şenlenmesi noktasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Spor Nevşehir'e çok yakıştı, çok yakışıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir'in artık kültür ve turizmin yanı sıra spor turizminde de emin adımlarla ilerlediğini ve Türkiye'nin en önemli spor kentlerinden biri haline geleceğine inandığını kaydetti.