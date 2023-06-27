Nevşehir Valisi Becel sürücüleri uyardı

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirecek vatandaşların yanı sıra, farklı tatil noktalarına ve memleketlerine gidecek olan vatandaşların geçiş güzergahı olan Nevşehir'de trafik kontrol ve denetlemeleri artırıldı. Yapılan denetlemeleri yerinde inceleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sürücüleri trafik kurallarına uymaları için uyardı. Sürücü ve yolcular ile sohbet de eden Vali Becel, sürücü ve yolcuların Kurban Bayramını da kutladı.

Nevşehir Valisi Becel, “Böyle anlamlı ve güzel bir günde bayram nedeniyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da can güvenliklerini sağlamak adına dikkatli olmalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmemelerini, hız sınırlarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum” dedi.