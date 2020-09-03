İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir Valisi Becel'den izolasyon uyarısı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, korona virüs ile mücadele kapsamında izolasyonda olması gereken vatandaşları uyardı.



Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs ile mücadele kapsamında izolasyonun önemini anlatırken vatandaşları tedbirlere karşı uyardı. Vali Becel yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pozitif vakalar artıyor. İzolasyonda olması gereken vatandaşlarımız dışarı çıkarak hem kendi hayatlarını hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Lütfen izolasyona uyalım. Gereksiz hareketlilikten kaçınalım” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.