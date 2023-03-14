Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; “28 bin depremzede vatandaşlarımızı ağırladık”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel “Depremin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak deprem bölgesinde yaraların sarılması için gerekli çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından günümüze kadar geçen sürede, Nevşehir olarak deprem bölgesine yapılan yardım ve çalışmaları açıkladı. Nevşehir AFAT koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illere 2 bin 833 personel, 83 iş makinası, 68 sağlık ve arama kurtarma aracı, 98 yaşam konteyneri, 3 eğitim konteyneri, 227 yardım tırı ve 577 çadır gönderdiklerini söyledi. Nüfusa oranla en çok depremzede vatandaşları misafir ettiklerini söyleyen Vali Becel “ Bölgeye yakın, ulaşılabilir ve güvenli olmamızdan dolayı çok sayıda depremzedelerimiz bölgemizi tercih etti. Nüfus ile orantılandığında en fazla depremzedeyi misafir eden iliz. Şu ana kadar 28 binin üzerinde deprem zede vatandaşlarımızı barındırdık. Bunların bir kısma ayrıldı. Bir kısmı farklı illere gitti. Bir kısmı da illerine geri döndü. Şu an itibariyle 16 bin 270 depremzedemiz halen barınmakta” dedi.

Şehirde kalan öğrencilerin eğitimleri için de çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Becel, "KYK ve Milli Eğitim Yurtlarında ayrıca otel ve evlerde kalan depremzede ailelerin çocuklarının eğitimi için bazı okullarımızda ek sınıflar ve okullar açtık. Toplamda 3 bin 198 öğrenci eğitim ve öğretim görmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinden bir talep geldi. Şu ana kadar 20 tır bims sevkiyatı yaptık. Kuru gıda ve patates ile birlikte giyecek yardımlarımız devam ediyor. Yardımlarımız bölgede bulunan koordinatör Valilerimiz ve AFAT merkezimizin talepleri çerçevesinde yerine getiriliyor. Verilen lokasyon çerçevesinde bölgemizdeki yardımları koordine etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.