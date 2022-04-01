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Nevşehir ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısından bulundu.


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumartesi ve Pazar günü Nevşehir genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmamız önem arz etmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Cumartesi ve Pazar günü, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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