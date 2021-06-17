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Nevşehir'de 1 günde 4 bin 653 doz aşı vuruldu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları ile birlikte Nevşehir’de dün 4 bin 653 doz aşı yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları ile birlikte Nevşehir'de dün 4 bin 653 doz aşı yapıldı.


Nevşehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay tarafından pandeminin tek çözümü aşılama yapmalıyız çağrısının ardından Nevşehir'de vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanede yoğunluk oluşturdu.


Nevşehir'de 16 Haziran Çarşamba günü il genelinde 4 bin 653 doz aşılama yapıldığı öğrenildi.

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