Nevşehir'de 1 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde şüpheli kapalı kasa kamyonet aramasında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değişik markalara ait 159 koli içerisinde 1 milyon 590 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.