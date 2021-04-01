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Nevşehir'de 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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