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Nevşehir'de 117 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli araç içerisinde 117 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Bölge Trafik Müdürlüğü yol kontrol ve denetleme noktasında haciz yakalamalı olduğu tespit edilen araç içerisinde aracın görülmeyen yerlerinde tütün mamulleri değerlendirilmesinin ardından araç içerisinde yapılan aramada 24 paket şeffaf poşetler içerisinde toplamda 117 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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