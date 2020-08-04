İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de 12 kilogram esrar ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 220 gram esrar ve 584 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda il merkezi ve Gülşehir ilçesinde iki ayrı noktaya operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında 12 bin 220 gram kubar esrar ve 584 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Ayrıca, operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.