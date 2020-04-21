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Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı

Nevşehir’de, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000’er lira nakdi yardım ödemesi yapıldığı öğrenildi.

Nevşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldığı öğrenildi.


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek programı çerçevesinde, il genelinde, birinci faz ödemelerinde 6 bin 131 kişiye, ikinci faz ödemelerinde ise 7 bin 854 vatandaşa 1000'er lira nakdi destek ödemesi yapıldı.


Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla il genelinde 13 milyon 985 bin lira hak sahiplerine ulaştırılmış oldu.

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