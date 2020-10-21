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Nevşehir'de 134 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine yaptığı arama sonrasında 964 kutu içerisinde bulunan 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından iş yeri sahibi gözaltına alınırken iş yeri sahibine 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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