Nevşehir'de 14 kazada 21 kişi yaralandı

Nevşehir’de son bir haftada meydana gelen 14 yaralamalı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Nevşehir'de son bir haftada meydana gelen 14 yaralamalı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; il merkezi ve ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 7318 araç/sürücüsünün kontrolü yapıldı. 12 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 14 yaralanmalı kazada 21 kişi yaralandı.
Ayrıca 16 araç trafikten men edilerek 1993 araç/sürücüsüne işlem yapıldı.