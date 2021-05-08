Nevşehir'de 14 noktada pazar kuruldu

gününde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Nevşehir'de 14 ayrı noktada halk pazarı kuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacağını duyurdu. Bununla birlikte Nevşehir'de kapalı pazar yerinde saat 10.00'da satış başladı. 10 gündür kapalı olan halk pazarlarında esnafın yüzündeki heyecan ve mutluluk gözlerden kaçmazken pazaryerine giren vatandaşlardan emniyet güçleri tarafından HES kodları tek tek incelendi. HES kodu olmayan vatandaşlar ise pazaryerlerine alınmadı.

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen yaptığı açıklamada il genelinde 14 noktada pazaryerinin açıldığını ifade ederken HES kodu olmayan vatandaşların pazaryerlerine alınmadığını söyledi. Özmen, “4 gündür yoğun bir çalışma ile Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile beraber güzel bir koordinasyon ile bugüne başladık. Şuanda ilçe ve beldelerimiz olmak üzere 14 noktadan pazarımız bulunuyor. 520 tane tezgahımız var. Bir haftada hazırlığını yaptığımız pazarları bugüne sığdıracağız. Kapılarda güvenlik güçlerimiz HES kodu soruyor, personellerimiz ateş ölçüyor ve pazaryerine giren vatandaşlarımıza dezenfektan tutuyoruz. Allah'ın izni ile şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Halkımızın ihtiyacını da pazarcımızın ihtiyacını da akşama karşılayacağımızı umuyorum. Ama haftada bir gün yeterli mi bence değil. Bugün tezgahlarda illaki mallarımız kalacak. Bu tezgahlarda kalan mallarımızı esnafımız yarın ne yapacak öyle bir problemiz var. İnşallah bu konuyu da çözeceğiz.