Nevşehir'de 2 bin 403 şişe kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkol uygulaması sonrasında 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yaptığı denetlemelerde üç farklı depoda mevzuata uygun olmayan bandrolleri daha önce kullanılmış olan 2 bin 430 şişe şarap ele geçirildi. KOM Şube ekipleri tarafından depo sahiplerine 5607 kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.