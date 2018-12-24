Nevşehir'de 2 bin 403 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yaptığı denetlemelerde üç farklı depoda mevzuata uygun olmayan bandrolleri daha önce kullanılmış olan 2 bin 430 şişe şarap ele geçirildi. KOM Şube ekipleri tarafından depo sahiplerine 5607 kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.