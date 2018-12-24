İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de 2 bin 403 şişe kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkol uygulaması sonrasında 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yaptığı denetlemelerde üç farklı depoda mevzuata uygun olmayan bandrolleri daha önce kullanılmış olan 2 bin 430 şişe şarap ele geçirildi. KOM Şube ekipleri tarafından depo sahiplerine 5607 kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.