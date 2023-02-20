İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’de gözaltına alınan 3 uyuşturucu tacirinden 2’si tutuklandı.

Nevşehir'de gözaltına alınan 3 uyuşturucu tacirinden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 20 şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapıldı.


Yapılan çalışmalarda ayrıca, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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