Nevşehir'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Nevşehir'de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışının dün gece şiddetini artırmasıyla il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, il genelinde 20 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarına başladı. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.