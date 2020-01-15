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Nevşehir'de 2019 yılında 3 bin 403 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale illerinde 2019 yılı konut satış rakamları açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de Aralık ayında 536 konut satışı yapıldığı açıklanırken 2019 yılında ise toplamda 3 bin 403 konutun el değiştirildiği bildirildi. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 5 bin 976, Aksaray'da 6 bin 526, Niğde'de 6 bin 740, Nevşehir'de 3 bin 403 ve Kırşehir'de 4 bin 195 konutun 2019 yılında satıldığı belirtildi.

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