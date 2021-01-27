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Nevşehir'de 2020 yılında 4 bin 759 araç sürücüne ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktalarında 2020 yılında 171 bin 429 araç kontrol edildi.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında yapılan yol kontrol ve denetleme noktalarında 171 bin 429 araç kontrol edilirken çeşitli kusurları tespit edilen 4 bin 759 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde 391 bin 836 şahsın GBT kontrolü yapılırken yakalama kararı ile aranan 826 şahsında yakalandığı öğrenildi.

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