Nevşehir'de 2022 yılında 144 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma komutanlığı sorumluluk alanında Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince, 2022 yılı içerisinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda "Hırsızlık", "Dolandırıcılık" gibi suçlar başta olmak üzere toplam 195 faili meçhul olayın aydınlatılması sağlandı. Bu olaylarda suça karışan 418 şüpheliden 109'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olaylarda ele geçirilen hırsızlık malzemeleri ise sahiplerine teslim edilmiştir. Yine Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda "Terör", "Uyuşturucu", "Kasten Öldürme", "Hırsızlık" ve "Dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 43 şahıs yakalanarak göz altınına alındı.

Gözaltına alınan 43 şahıstan 35'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.