Nevşehir'de 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptı. NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılış müsabakaları öncesinde minik sporculara başarılar dileyen Başkan Savran, Özel Altınyıldız Koleji-Mehmet Gülen İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu-Çardak İlkokulu müsabakalarında forma giyen öğrenciler ve hakemlerle birlikte fotoğraf çektirdi. Bu yıl 2.'si gerçekleştirilecek olan turnuvaya 21 takım katılıyor. Takımlar, 5 ayrı grupta mücadele edecek ve final müsabakası 14 Nisan 2023 Cuma günü oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, 23 Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek. Turnuvada gruplar ve bu gruplarda mücadele edecek olan takımlar şu şekilde;

1.Grup: Özel Altınyıldız Koleji. Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Çardak İlkokulu, Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Gülen İlokulu.

2. Grup: 30 Ağustos İlkokulu, Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu, Rauf Nail Akman İlkokulu.

3.Grup: İncekaralar İlkokulu, Ersular İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Sulusaray İlkokulu

4.Grup: Yunus Emre İlkokulu, 20 Temmuz İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Boğaz İlkokulu

5.Grup:100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Hacı Asım Atabilen İlkokulu, Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu.