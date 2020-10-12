Nevşehir'de 25 bin öğrenci okula başladı

Nevşehir'de ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Nevşehir'de okulların açılmasının ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okul ziyaretlerinde bulunarak öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Öğrencilerin çiçekle karşıladığı Vali Becel, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile hem sohbet etti hem de korona virüs ile mücadele kapsamında kuralları bir kez daha hatırlattı. Vali Becel'in sorularına cevap veren öğrenciler korona virüs ile mücadele kapsamında büyüklerinden daha da bilinçli davranmaları dikkatlerden kaçmadı.

Okul ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali İnci Sezer Becel, il genelinde 55 bin öğrencinin 25 binin bugün itibarıyla okula başladığını ifade etti. Vali Becel, “Bugün bizim için bugün mutlu bir gün. Anasınıflarımız ve ilkokul birinci sınıflarımız okullarına başlamışlardı. Ama büyük oranda öğrencilerim bugün okula başladılar. 2, 3,4, ortaokul 8 ve 12.sınıflar İl Hıfzıssıhha kurulumuzun aldığı kadar sonrasında eğitim öğretim hayatına başladılar. Okullarımız öğretmen ve öğrencilerimiz olduğu zaman güzel. Çocuk sesleriyle canlanan okullarımız güzel. Bugün bu mutluluğu burada sizlerle beraber yaşadık. İl genelinde 55 bin öğrencimiz var bunun 25 bini okulla buluşmuş oldu. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımız kurallara maksimum özen gösterirse geriye kalan çocuklarımızın tamamını da normal eğitim öğretim hayatına başladığını hep beraber göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz özellikle 1 Haziran tarihinden sonra kontrollü sosyal hayata geçildikten sonra kapalı olan birçok yer kademe kademe açılmaya başladı” dedi.

Vali Becel: “Vaka sayımız çevre illerden daha iyi durumda”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okulların tam anlamıyla açılmasının bizlerin elinde olduğunu ifade ederken İç Anadolu bölgesinde vaka sayısının fazla olduğunu ancak çevre illere göre Nevşehir'de vaka sayılarında daha iyi durumdayız dedi. Vali Becel, “ Okullar 21 Eylül'de açıldı ancak tam anlamıyla eğitim öğretime geçemedi. Bunun sebebi ise vaka sayılarındaki artış ve maalesef ölüm vakalarının olması idi. Son günlerde vakalar inme trendine girmiş olmakla beraber hala tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de vakalar maalesef pozitif vakaların olduğunu ve ölümlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek şey söylemek istiyorum. Çocuklarımızın okula gelebilmeleri için evlatlarımızın normal eğitim alabilmesi için, arkadaşlarıyla bir arada eğitim alabilmesi için anne, babaların, vatandaşların kurallar uyum göstermesi için daha dikkatli olması gerekiyor. Maalesef tedbir almadığımız noktada süreç daha da uzuyor. Daha kısa atlatabileceğimiz süreçte çok daha uzun bir döneme evrilmiş oluyor. Lütfen biz kontrolleri yapıyoruz. Gerekli denetimleri gerek güvenlik güçlerimiz gerek denetim ekiplerimiz ile yapıyoruz. Ama olay tamamen vatandaşlarımız da bitiyor. Sadece davranışlarının kendilerini ilgilendirmediğini, toplumun diğer bireylerini de etkilediğini hiç unutmasınlar. Başka bir şahsın hastalanmasına hatta belki de ölümüne sebep olabilecek davranışlardan uzak olmaları, toplu olarak bulunulan düğün, taziye uygulamasından uzak kalsınlar. Zaten taziyelerin yasak olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Düğünlerinde belli bir sınırlandırması var. Kurallara uygun davranılması aslında insan haklarına saygı, komşusuna, çocuğuna karşı saygısını gösteriyor. Biz bunu istiyoruz. Nevşehirlilere o anlamda güveniyoruz. Biz İç Anadolu'da vak sayılarının yoğun olduğunu biliyoruz ama çevremizdeki illere kıyaslandığımız zaman daha iyi durumdayız. Ama hareketliliği artırmamak lazım. Gidiş gelişler ne yazık ki süreci daha da zorlandırıyor. Ben tüm çocuklarımıza güzel sağlıklı bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Çocuklar okulları özlemiş”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okula bugün başlayan öğrencilerin okulları çok özlediklerini ifade ederken çocukların korona virüs ile mücadele kapsamında kuralları çok iyi bildiklerini söyledi. Vali Becel, “Çocukları okullarını çok özlemişler. Bunu sınıflarda gördük. Uzaktan eğitimde öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla bir arada olsalar bile camın arkasındaki hissettikleri ile canlı ortamda hissettikleri arasında büyük fark var. Okulu özlemişler. Ve çocuklarımız gerçekten kuralları çok iyi biliyorlar. Ve ben çocuklara çok güveniyorum. Uyum sağlayacaklarını ve kurallara uyacaklarını çok iyi biliyorum. Bizler okullarımızda ciddi sayıda temizlik görevlisi görevlendirdik. Okullarımızın hijyenine önem veriyoruz” şeklinde konuştu.