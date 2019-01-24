Nevşehir'de 25 kg kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamulü satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada 25 kilo kıyılmış tütün, 6 bin 800 adet boş makaron, 860 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.