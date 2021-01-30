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Nevşehir'de 3 İlçe Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi

Nevşehir’in Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı İlçelerinde bulunan İlçe Emniyet Amirlikleri, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi.

Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı İlçelerinde bulunan İlçe Emniyet Amirlikleri, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerinde bulunan İlçe Emniyet Amirlikleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi.

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