Nevşehir'de 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Avanos'ta yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.O. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Kayseri Çocuk Cezaevi kurumuna teslim edildi.