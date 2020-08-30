Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile kutlandı.

Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde program düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile sona erdi.

Nevşehir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Emniyet Müdür Vekili Erdem Eylenen, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, daire müdürleri katıldı.