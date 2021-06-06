Nevşehir'de 4 köy sandık başına gitti

Nevşehir'de 4 köyde muhtarların vefat etmesinin ardından köylüler sandık başına gitti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Güvercinlik köyü, Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyü, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü ve Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde 2019 seçimlerinin ardından seçilen muhtarların vefat etmesi nedeniyle bu köylerde muhtarlık seçimleri için köylüler sandık başına gitti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Güvercinlik köyünde seçime tek aday olarak katılan Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, “2019 yılında yapılan seçimde Muhtar Mustafa Yılmaz'ın vefatının ardından vekaleten görevi sürdürüyorum. Tek aday olarak seçime girdik. Köyümüzle ilgili devam eden çalışmaları sürdüreceğimiz gibi yeni projelerimiz de var. Köyümüze ve ülkemize faydalı çalışmalar yapmayı arzuluyoruz” dedi.

İbrahimpaşa köyü muhtarı Muammer Aydın'ın sağlık nedenlerinden dolayı istifasının ardından seçime gidilen köyde muhtarlık görevini sürdüren ve seçimde yeniden aday olan Ali Özden ise açıklamasında, “İki aday olarak seçime girdik. Muhtarımızın sağlık sorunlarından dolayı istifasının ardından salgın tedbirleri çerçevesinde ertelenen seçim için bugün sandık başına gidiyoruz” diye konuştu.