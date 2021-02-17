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Nevşehir'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Nevşehir’de yağan kar yağışının ardından il genelinde 4 köy yolu yağan kar yağışı ile birlikte ulaşama kapandı.

Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından il genelinde 4 köy yolu yağan kar yağışı ile birlikte ulaşama kapandı.


Nevşehir'de dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ile birlikte il genelinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalara devam ederken gün içerisinde ulaşama kapalı köy yollarının açılması bekleniyor.

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