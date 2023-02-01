Nevşehir'de 400 personel karla mücadele edecek

Nevşehir'de uzun süredir beklenen ve dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte, belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Gece saatlerinden itibaren karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar ve ara sokaklarda tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, gün boyu çalışmalarını sürdürecek. Yollarda gerçekleştirilen tuzlama çalışması ile birlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşturulan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek.

Kış şartları ile mücadele çerçevesinde, 5 Tuzlama ve Kürüme Kamyonu, 2 Greyder, 15 Kazıcı-Yükleyici, 3 Lastikli Loder Kepçe, 15 Transit Tuzlama-Küreme, 2 Solüsyon Serici Arazöz, 4 Kaldırım Küreme Motoru ve 11 Pick-Up olmak üzere muhtelif cins ve sayıda toplam 57 iş makinesi ve 400 kişilik personel görevlendirildi.