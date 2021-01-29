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Nevşehir'de 481,87 gram metamfetamin ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından satışa hazırlanmış 9 parça halinde 481,87 gram metamfetamin ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Afganistan uyruklu A.O. ve M.N.Z.'nin ev ve üst aramasında 9 parça halinde satışa hazır şekilde 481,87 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüphelilerden A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.N.Z. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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