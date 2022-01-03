İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de 5 araç birbirine girdi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, otomobillerde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, otomobillerde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gülşehir - Hacıbektaş yolu üzerinde 50 HC 381, 38 DZ 452, 50 ABP 361, 50 HA 958 ve 50 ED 492 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayı anlatan bir şoför, "Güneşten gözlerimizi alamayınca araçların hepsi birbirine girdi" dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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