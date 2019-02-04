Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci ders başı yaptı

21 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında 21 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili bugün sona erdi. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir il genelinde 55 bin 972 öğrenci ve 3 bin 855 öğretmen yeniden ders başı yaparken ikinci yarıyıl 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.