Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci ders başı yaptı

21 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir’de 55 bin 972 öğrenci yeniden ders başı yaptı.
21 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci yeniden ders başı yaptı.
2018-2019 eğitim öğretim yılında 21 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili bugün sona erdi. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir il genelinde 55 bin 972 öğrenci ve 3 bin 855 öğretmen yeniden ders başı yaparken ikinci yarıyıl 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.