Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Nevşehir’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören 55 bin 972 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
Nevşehir'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören 55 bin 972 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı bugün sona erdi. Nevşehir il genelinde 343 okulda 3 bin 462 derslikte öğrenim gören 55 bin 972 öğrenci ve 3 bin 855 öğretmen bugün yarıyıl tatiline girdi. 21 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 1 Şubat 2019 Pazartesi günü sona erecek. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.