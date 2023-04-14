İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de 56 bin 915 öğrenci ara tatile girdi

Nevşehir’de 350 okulda eğitimini sürdüren 56 bin 915 öğrenci, ikinci ara tatile giriyor.

Nevşehir'de 350 okulda eğitimini sürdüren 56 bin 915 öğrenci, ikinci ara tatile giriyor.


2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. ara tatili bugün başlıyor. 350 okulda eğitimini sürdüren 56 bin 915 öğrenci ile 4 bin 302 öğretmen bugün ara tatile girecek. Ara tatil bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek. 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.



2. ara tatil 24 Nisan'da sona erecek ve öğrenciler okullarına yeniden başlayacak.

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