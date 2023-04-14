Nevşehir'de 56 bin 915 öğrenci ara tatile girdi

Nevşehir'de 350 okulda eğitimini sürdüren 56 bin 915 öğrenci, ikinci ara tatile giriyor.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. ara tatili bugün başlıyor. 350 okulda eğitimini sürdüren 56 bin 915 öğrenci ile 4 bin 302 öğretmen bugün ara tatile girecek. Ara tatil bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek. 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

2. ara tatil 24 Nisan'da sona erecek ve öğrenciler okullarına yeniden başlayacak.