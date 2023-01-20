Nevşehir'de 56 bin öğrenci ara tatile girdi

Nevşehir'de 2022-2023 eğitim-öğretim sezonu ilk döneminin bitmesiyle 56 bin 915 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Gökkuşağı Anaokulunu ziyaret ederek, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle minik öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Becel daha sonra İstiklal Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Becel, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Aile Okulu Eğitimi projesi çerçevesinde İstiklal Ortaokulunda eğitim alan velilerle bir araya geldi. Vali Becel, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle eğitimi başarıyla tamamlayan velilere de başarı belgelerini teslim etti. Karne dağıtım töreninde açıklamada bulunan Nevşehir Valisi Becel; “Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşıyorlar. Bu yarıyılda öğrencilerimizin düzenli olarak okula gelmesini sağlayan velilerimize, öğrencilerimizin temiz ve sıcak ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimizi gece gündüz demeden iyi insan, iyi vatandaş, başarılı birey olarak yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize tatilde bol kitap okumasını tavsiye ediyorum” diye konuştu

Nevşehir genelinde Aile Okulu Eğitimi projesi çerçevesinde toplam 3 bin 600 veli eğitimi başarıyla tamamlayarak, belge almaya hak kazandı.