Nevşehir'de 58 bin 078 öğrenci ders başı yaptı

Nevşehir'de 334 okulda 58 bin 78 öğrenci bu gün ders başı yaptı. Okulların açılması nedeniyle H.Asım Atabilen ilkokulunu ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Becel ilk olarak Ana Sınıfını ziyaret ederek çocuklar ile bir süre sohbet etti. Çocuklarla sohbet eden Vali Becel daha sonra okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret ederek ilk derse katıldı. Vali Becel çocuklarla da bir süre sohbet etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada yaptığı açıklamada, “2022 2023 eğitim öğretim yılının öncelikle ilimize, ülkemize, evlatlarımıza, anne babalarımızda, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçen yıl yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Pandemiden sonra bir daha bu tehditle karşı karşıya kalmadan normal eğitim öğretim hayatına başlamış oluyoruz. İlimizde de görev yapan tüm öğretmenlerimize yöneticilerimize Milli Eğitim müdürlüğü nezdinde başarılar diliyorum. Nevşehir genelinde 334 okulumuzda 58 bin öğrenci 4 bin 500 öğretmenle eğitim öğretim yılından başladık. Bizler ülkesini seven milletini seven ve dünyanın gelişmiş ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkelerdeki çocuklar da gelmişler davet edebilecek nitelikte çocuklar yetiştireceklerine inandığımız öğretmenlerimize çocuklarımızı teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.