Nevşehir'de 58 bin öğrenci tatile girdi

Nevşehir'de 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan 58 bin 861 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Uçhisar Haydar Çankaya ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü katıldı. Karne dağıtım töreninde Vali Becel öğrenciler ile bir süre sohbet ederek onların heyecanlarına ortak oldu.

Vali Becel'in elinden karnelerini alan öğrenciler de yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.