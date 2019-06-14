Nevşehir'de 60 bin 791 öğrenci karne aldı

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün düzenlenen karne töreni ile sona ererken Nevşehir il genelinde 401 eğitim kurumunda 3 bin 725 derslikte öğrenim gören 60 bin 791 öğrenci karne sevinci yaşayarak yaz tatiline başladı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'de yayımlamış olduğu yılsonu mesajında öğrenci, öğretmen ve öğrenci velilerine seslendi. Demir yayınlamış olduğu mesajında, “Ülkemizin geleceğine yönelik verdiğimiz, her anında özveri ile çalıştığımız 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonuna gelmiş bulunmaktayız. 3 bin 725 derslik, 401 kurumumuzda eğitim öğretim gören 60 bin 791 öğrencimiz ve 4 bin 505 öğretmenimiz ile bir eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle bu anın heyecan ve gururunu tüm kalbimle sizlerle paylaşıyor, gayretli ve özverili çalışmalarıyla eğitim hayatımızı yönlendiren tüm öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrenciler, sizler, mazimizin mirasçıları, geleceğimizin kılavuzları ve liderlerisiniz. Sizlerin başarılı olması; bizler için, geleceğimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Sizlerden beklentimiz, ülkemiz için iyi yetişmiş, erdemli, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmiş bireyler olarak kendinizi yetiştirirken; kendinize, bilginize ve yeteneklerinize hangi koşulda olursa olsun güvenerek yarınımızın sizlerle şekillendiğini asla unutmamanızdır. Biliyoruz ki, sizlere verilen her emek, devletimize katacağınız gücü de şekillendirecektir. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Bu tatili; kendinizi yenilemek, geliştirmek ve gelecek yaşamınızın başlangıcı olarak görmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmenizi istiyoruz. Kendinizi geliştirmenizi sağlayacak en önemli etkinlik ise kitap okumaktır. Tatilinizi sizlere yeni ufuklar açacak kitaplar okuyarak değerlendirmeniz dileği ile hepinize iyi tatiller diliyorum” ifadelerine yer verdi.