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Nevşehir'de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 60 bin 966 öğrenci yeniden ders başı yaptı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Nevşehir il genelinde 60 bin 966 öğrenci ve 4 bin 576 öğretmen için yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.


“6-10 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak”


2019-2020 eğiti öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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